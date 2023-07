Com polêmicas de arbitragem, Flamengo e Fluminense empatam sem gols pelo Brasileirão

No Maracanã, Fluminense e Flamengo empataram em 0 a 0 partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi marcado por uma série de polêmicas envolvendo a arbitragem, com possíveis penalidades para ambas as equipes, além de gols anulados pelo VAR e mais de dez cartões amarelos distribuídos.

Com esse resultado, tanto o Flamengo quanto o Fluminense permanecem na zona de classificação para a Libertadores. O Rubro-Negro se mantém na segunda posição, com 27 pontos, porém viu o Botafogo aumentar sua vantagem para 12 pontos. Já o Tricolor, por sua vez, perdeu uma posição e agora ocupa o quinto lugar, com 25 pontos.

Agora, as duas equipes terão a semana livre para treinar e se preparar para seus próximos desafios no Campeonato Brasileiro. O Flamengo enfrentará o América-MG no sábado (22), às 16h (horário de Brasília), novamente no Maracanã. Enquanto isso, o Fluminense terá o Coritiba como adversário na segunda-feira (24), em partida fora de casa.