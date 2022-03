Valencia x Athletic Bilbao: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (02) pela Copa do Rei

As equipes Valencia x Athletic Bilbao entram em campo hoje (02/03) para disputar a semifinal da Copa do Rei. O duelo inicia às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio de Mestalla, em Valência. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Valencia x Athletic Bilbao ao vivo?

A partida Valencia x Athletic Bilbao pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 3 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h30 (horário de Brasília).

Como Valencia x Athletic Bilbao chegam para o jogo?

No Campeonato Espanhol, a La Liga, ambos Valencia e Athl. Bilbao têm 26 pontos. Porém, enquanto Valencia acumula 8 vitórias, 9 empates, 9 derrotas, 38 gols marcados e 42 gols sofridos; o Athl. Bilbao detém 9 vitórias, 10 empates, 7 derrotas, 29 gols marcados e 25 gols sofridos.

A partida de ida, disputada entre os times no dia 10 de fevereiro, terminou em empate por 1 a 1.

Prováveis escalações

Valencia: Mamardashvili; Diakhaby, Paulista, Alderete; Musah, Soler, Racic, Foulquier; Gil; Duro, Guedes. Técnico: José Bordalás.

Athletic Bilbao: Simão; De Marcos, Vivian, I Martinez, Balenziaga; Zarraga, Vencedor, D Garcia, Muniain; Eu Williams, Sancet. Técnico: Marcelino García Toral.

Ficha técnica

Valencia x Athletic Bilbao

Copa do Rei

Local: Estádio de Mestalla, em Valência

Data/horário: 02 de março de 2022, às 17h30