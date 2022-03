Mallorca x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (02/03) pela La Liga

As equipes Mallorca x Real Sociedad entram em campo às 17h (horário de Brasília) de hoje (02/03) para disputar uma partida atrasada da 21° rodada do Campeonato Espanho, a La Liga. O duelo ocorrerá no Estádio Iberostar, em Maiorca. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir Mallorca x Real Sociedad ao vivo?

A partida Mallorca x Real Sociedad pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 2 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Mallorca x Real Sociedad chegam para o jogo?

Mallorca está na 16° colocação, penúltimo lugar antes da zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol. Ao todo, o time acumula 6 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 23 gols marcados contra 39 gols recebidos. Nos seus últimos 5 jogos pela La Liga, a equipe registrou 2 vitórias e 3 derrotas.

Já o Real Sociedad ocupa o 7° lugar da competição, com um total de 11 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, o inverso dos resultados de seu oponente. Seu saldo de gols se divide em 25 gols marcados contra 25 gols sofridos. Em suas últimas 5 partidas neste campeonato, Real Sociedad registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Prováveis escalações

Mallorca: Rico; Valjent, Costa, Raillo, Maffeo; Sánchez, Rodriguez, Sevilla, Kubo; Ángel Rodríguez, Muriqi. Técnico: Luis García.

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Muñoz; Rafinha, David Silva, Zubimendi; Oyarzabal, Isak, Portu. Técnico: Imanol Alguacil.

Ficha técnica

Mallorca x Real Sociedad

Campeonato Espanhol, La Liga

Local: Estádio Iberostar, em Maiorca

Data/horário: 02 de março de 2022, às 17h