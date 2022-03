Sporting x Porto: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (02/03) pela Taça de Portugal

As equipes Sporting x Porto entram em campo às 17h45 (horário de Brasília) de hoje (02/03) para disputar a semifinal da Taça de Portugal. O duelo ocorrerá no Estádio de Alvalade, em Lisboa. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Sporting x Porto ao vivo?

A partida Sporting x Porto pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 2 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h45 (horário de Brasília).

Como Sporting x Porto chegam para o jogo?

Porto e Sporting são os atuais o líder e o vice-líder do Campeonato Português, respectivamente.

O Sporting detém 18 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, além de um saldo de gols composto por 47 gols marcados contra 16 sofridos. A equipe não perde há 5 partidas pelo Campeonato Português.

Já o Porto não perdeu uma única partida, dentre as 24 que disputou por esta temporada do Campeonato Português. A equipe só passou por 4 empates nesta competição. Seu saldo de gols é feito por 59 gols marcados e 17 gols sofridos.

No dia 11 de fevereiro, Sporting e Porto duelaram pelo Campeonato Português. O jogo terminou em empate por 2 a 2.

Prováveis escalações

Sporting:Adán; Ricardo, Feddal, Coates e Reis; Ugarte, Matheus Nunes e Sarabia; Nuno Santos; Slimani e Tabata. Técnico: Rúben Amorim.

Porto: Diogo Costa; Fábio Cardoso, Pepe e Iván Marcano; João Mário, Uribe, Otávio, Pepê e Wendell; Taremi e Evanilson. Técnico: Sérgio Conceição.

Ficha técnica

Sporting x Porto

Taça de Portugal

Local: Estádio de Alvalade, em Lisboa

Data/horário: 02 de março de 2022, às 17h45