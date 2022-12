Vai ter Re-Pa! FPF divulga as datas das finais do Parazão feminino entre Remo x Paysandu

O Campeonato Paraense de futebol feminino 2023 está chegando ao fim. A decisão da competição será o clássico entre Remo x Paysandu. A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou em seu site oficial as datas dos dois jogos.

Leão e Papão começam a decidir o Parazão feminino na próxima segunda-feira (12), às 9h30, no Estádio da Curuzu. Já a partida de volta será na terça-feira (20), às 19h, no Baenão. O Remo tenta manter a hegemonia do futebol paraense. O Leão é o atual campeão da competição e luta pelo bicampeonato e possui como técnico Mercy Nunes, que por muito tempo comandou a Esmac e já conquistou vários Parazões.

Já o Papão busca o título e a consolidação no cenário do futebol feminino. A equipe bicolor veio batendo “na trave” nas últimas temporadas e é comandada pela técnica Aline Costa, que já conquistou o título do Parazão pela Tuna e Pinheirense.

Além do título do Campeonato Paraense, Remo e Paysandu duelam por uma vaga no Campeonato Brasileiro. Quem vencer garante vaga no Brasileirão A3 de 2023. Neste ano a competição foi disputada pelo Remo, que foi eliminado ainda na primeira fase para o Ypiranga-AP.

O Paysandu chegou à final do Parazão após passar pelo Itupiranga. O Papão venceu o primeiro jogo por 10 a 0 e empatou a partida de volta em 1 a 1. Já o Leão despachou o Pinheirense na semifinal, vencendo as duas partidas, a primeira por 2 a 0 e a segunda por 4 a 0.