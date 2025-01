Vai começar! Paysandu e Tuna Luso 'abrem' o futebol paraense na disputa da Supercopa Grão-Pará

A temporada 2025 do futebol paraense começa oficialmente neste domingo (12), já com disputa de título. Paysandu e Tuna Luso fazem o primeiro ato esportivo no gramado do Mangueirão, a partir das 17 horas, na decisão da Supercopa Grão-Pará, torneio que reúne o Campeão Paraense de 2024 e o campeão da Copa Grão-Pará.

Embora vivam momentos distintos, os dois times chegam em condições iguais para a decisão. Ambos estão em processo de montagem de elenco, com jogadores novos e alguns remanescentes do ano passado. E mesmo com o distanciamento qualitativo entre os clubes, um clássico em início de temporada dificilmente tem um favorito, ou seja, Papão e Águia apostam suas fichas e descartam qualquer favoritismo quando a bola rolar.

O Paysandu busca ter o máximo de atletas aptos para a disputa da grande final da Supercopa Grão-Pará, neste domingo (12), às 17h, no Mangueirão. A decisão diante da Tuna Luso Brasileira vale a primeira taça da temporada 2025. O clube informou que possui 17 jogadores regularizados para a partida, porém, três já estão vetados e não irão participar da decisão, além de ainda aguardar mais regularizações nesta sexta-feira (10).

Do lado luso, o técnico Ignácio Neto vem trabalhando com um elenco numeroso, mas poucas confirmações entre os titulares. Durante a semana, o grupo treinou intensamente a parte física e tática, cabendo ao comandante selecionar os 11, de um total de 25 jogadores à disposição.

O primeiro confronto do ano serve também como aperitivo para o Campeonato Paraense, que começa no próximo dia 18. Por conta disso, a Supercopa Grão-Pará se mostra um desafio dos bons para quem almeja o acesso ou a estabilidade entre os grandes do futebol paraense.

Ficha técnica:

Data: 12/01/2025

Hora: 17h

Local: Mangueirão

Árbitro: Gleika Pinheiro

Assistentes: Nayara Lucena e Luis Diego Lopes.

Quarto árbitro: Fernando Mendes

Paysandu: Iago Hass; Edílson, Quintana, Luan Freitas, Kevyn; Leandro Vilela, Matheus Vargas, Juninho; Marcelinho, Borasi e Nicolas.

Técnico: Márcio Fernandes

Tuna Luso: Lucão; Wander, Dedé, Marlon, Wesley; Kauê, Tiago Bagagem, Fininho, Lukinha; Jayme e Gabriel Furtado.

Técnico: Ignácio Neto