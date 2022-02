URT x Avaí: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (22/02) pela Copa do Brasil

As equipes URT x Avaí entram em campo às 19h de hoje, terça-feira (22/02), para disputar a primeira rodada da Copa do Brasil. A partida ocorrerá no Estádio Zama Maciel, em Pato de Minas (MG). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir URT x Avaí ao vivo?

A partida URT x Avaí pode ser assistida ao vivo pelo canal SporTV e pelo serviço de streaming Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como URT x Avaí chegam para o jogo?

O URT está na 10° colocação do no Campeonato Mineiro, última posição antes da zona de rebaixamento. Com apenas 7 pontos em 8 partidas, o time acumula 1 vitória, 4 empates e 3 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 5 gols marcados contra 10 gols sofridos. A equipe empatou 4 dos seus últimos 5 jogos, vencendo o restante.

Em situação similar se encontra o Avaí, que também ocupa a 10° colocação do Campeonato Catarinense. Com 9 pontos em 9 partidas, a equipe detém 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Seu saldo de gols é feito por 4 gols marcados contra 5 gols recebidos. Nos seus últimos 5 jogos, o Avaí registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Possíveis escalações

URT: Gustavo; Nininho, Yan, Breno Calixto e Jonathan Moc; Derlan, Diego Peixoto e Jessé; Frank, Mateus Oliveira e Iago Martins. Técnico: Paulo César Catanoce.

Avaí: Douglas; Matheus Ribeiro, Arthur Chaves, Alemão e Cortez; Bruno Silva, Jean Cleber (Rômulo) e Vinícius Leite (Renato); Morato, Copete e Muriqui. Técnico: Eduardo Barroca.

Ficha técnica

URT x Avaí

Copa do Brasil

Local: Estádio Zama Maciel, em Pato de Minas (MG)

Data/Horário: 22 de fevereiro de 2022, às 19h