Clubes paraenses mudam os locais de seus jogos na Copa do Brasil; Baenão e Curuzu serão palcos

A Copa do Brasil 2022 inicia hoje com três partidas e dois clubes paraenses na competição nacional mudaram os locais de seus jogos. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu documento, informando as mudanças das partidas da Tuna Luso e do Castanhal.

O jogo entre Tuna x Grêmio Novorizontino, marcado para o dia 2 de março, saiu da Curuzu e foi para o Baenão, às 15h30. Já Castanhal x Vitória, marcado para o dia 3 de março, que seria no estádio do Remo, passou para a Curuzu. O horário da partida mudou das 19h para às 20h30. As duas mudanças foram pedidos dos próprios clubes. Para seguirem na competição, Lusa e Japiim precisa vencer seus jogos. Em caso de empate os visitantes levam a vaga, já que são os melhores colocados no ranking da CBF.

Tanto a Tuna quanto o Castanhal estão impossibilitados de mandar seus jogos na Copa do Brasil em seus estádios, por conta da situação de seus gramados. A informação foi confirmada pela presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Graciete Maués, ao O Liberal.

O Paysandu também estreia no dia 2 de março. O Papão encara o Trem-AP, em Macapá, às 20h30, no Estádio Zerão. Para seguir na competição o clube paraense joga pelo empate por ter um posicionamento melhor no ranking da CBF.

Já o Remo estreia somente na terceira fase, pois o clube azulino é o atual campeão da Copa Verde.