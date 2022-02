Adversário do Paysandu na Copa do Brasil divulga preços dos ingressos para a partida em Macapá

O Paysandu irá estrear na Copa do Brasil 2022 diante do Trem-AP, fora de casa, no Estádio Zerão, em Macapá (AP). A partida está marcada para ocorrer no dia 2 de março, porém, o adversário alviceleste já definiu os preços dos ingressos para a partida.

Veja mais

O Trem divulgou em suas redes sociais os preços dos bilhetes para a partida da competição nacional. O torcedor que quiser acompanhar o duelo pagará o valor de R$80 a inteira e R$40 a meia-entrada. Os ingressos serão comercializados a partir do dia 25 de fevereiro, na Sede social do Trem, em Macapá. Não foi divulgada a quantidade de ingressos que serão disponibilizados. O Estádio Zerão possui capacidade para receber 10 mil torcedores.

Trem x Paysandu se enfrentam pela primeira fase da Copa do Brasil 2022, após sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Por ser melhor colocado no ranking da CBF, o Paysandu joga pelo empate para seguir na competição.