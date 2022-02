Lagarto x Figueirense: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (22/02) pela Copa do Brasil

As equipes Lagarto x Figueirense entram em campo às 16h30 de hoje, terça-feira (19/02), para disputar a primeira rodada da Copa do Brasil. O duelo ocorrerá no Estádio Paulo Barreto de Menezes, o Barretão, em Lagarto (SE). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Lagarto x Figueirense ao vivo?

A partidaLagarto x Figueirense pode ser assistida ao vivo pelo canal SporTV e pelo serviço de streaming Premiere, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como Lagarto x Figueirense chegam para o jogo?

Atualmente, o Lagarto ocupa a 2° colocação do Grupo B do Campeonato Sergipano, com 10 pontos vindos de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Seu saldo de gols é composto por 8 gols marcados contra 5 sofridos. Nos seus últimos 5 jogos, o Lagarto registrou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Figueirense está em 6° lugar no Campeonato Catarinense, onde acumula 3 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 9 gols marcados e 11 gols sofridos. A equipe perdeu 3 dos seus últimos 5 jogos, vencendo o restante. Sua derrota mais recente foi contra Próspera, realizada na última quarta-feira (16/02), quando perdeu por 2 a 1.

Possíveis escalações

Lagarto: Thiago Passos; Guilherme Lucena, Itallo, Cristiano e Márcio Duarte; William Daltro, Zé Wilson e Juliano; Tiquinho, Gabriel Duarte (Danielzinho) e Luan. Técnico: Betinho.

Figueirense: Rodolfo Castro; Muriel, Maurício, Luis Fernando e Zé Mário; Clayton (Patrick), Oberdan e John Cley; Luis Gustavo, Andrew e Gustavo Henrique. Técnico: Júnior Rocha.

Ficha técnica

Lagarto x Figueirense

Copa do Brasil

Local: Estádio Paulo Barreto de Menezes, o Barretão, em Lagarto (SE)

Data/Horário: 22 de fevereiro de 2022, às 16h30