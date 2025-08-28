Unión x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/08) pela Copa Argentina Unión de Santa Fe e River Plate jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 28.08.25 20h10 River Plate soma 3 pontos a mais que Unión de Santa Fe na segunda fase do Campeonato Argentino (X/ @Sudamericana) Unión de Santa Fe x River Plate disputam hoje, quinta-feira (28/08), as oitavas de final da Copa Argentina 2025. O jogo ocorre às 21h10 (horário de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Unión x River Plate ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela XSports, a partir das 21h10 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira fase do Campeonato Argentino, Unión foi o lanterna do Grupo A com 3 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Já River Plate é o vice-líder do Grupo B e soma 8 vitórias, 7 empates e 1 derrota. Já na segunda fase, o Unión está em 6° lugar do Grupo A com 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota, enquanto o River Plate lidera invicto o Grupo B e acumula um total de 3 vitórias e 3 empates. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (28/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/08) pela Copa do Brasil Bahia e Fluminense jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Unión x River Plate: prováveis escalações Unión de Santa Fe: Tagliamonte; Vargas, Rodríguez, Fascendini, Blanco; Palacios, Pittón, Martínez, Fragapane; Tarragona, Estigarribia. River Plate: Armani; Montiel, Martinez, Díaz, Acuña; Pérez, Fernández, Quintero; Salas, Driussi, Colidio. FICHA TÉCNICA Unión de Santa Fe x River Plate Copa da Argentina 2025 Local: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, Argentina Data/Horário: 28 de agosto de 2025, 21h10 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa Argentina Unión de Santa Fe River Plate jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Argentina Unión x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/08) pela Copa Argentina Unión de Santa Fe e River Plate jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 28.08.25 20h10 Copa do Brasil Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/08) pela Copa do Brasil Bahia e Fluminense jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 28.08.25 18h30 Campeonato Saudita Al Ahli x Neom: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/08) pelo Campeonato Saudita Al Ahli e Neom jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 28.08.25 14h00 Campeonato Saudita Dhamk x Al Hazm: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/08) pelo Campeonato Saudita Dhamk e Al Hazem jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 28.08.25 12h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES DIA DE LEÃO! Remo pega Criciúma querendo quebrar tabu de décadas e entrar no G4 O Leão recebe o Criciúma na noite de hoje, às 21h35, no Mangueirão, em partida válida pela 24ª rodada da competição. Separados por apenas um ponto na tabela, os dois times disputam diretamente uma vaga no G4 da competição 28.08.25 7h07 Futebol Marcos Braz ouve torcedores do Remo antes de confronto decisivo contra o Criciúma-SC Reunião ocorreu no Baenão e debateu o momento delicado do time na Série B 28.08.25 11h12 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (28/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 28.08.25 7h00 SÉRIE B Ronald, Jonilson e Thalyson retornam ao Remo e ao Paysandu após empréstimos Jogadores tiveram contratos registrados no BID da CBF e estão à disposição para a Série B 28.08.25 16h30