Unión x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/08) pela Copa Argentina

Unión de Santa Fe x River Plate disputam hoje, quinta-feira (28/08), as oitavas de final da Copa Argentina 2025. O jogo ocorre às 21h10 (horário de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Unión x River Plate ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela XSports, a partir das 21h10 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase do Campeonato Argentino, Unión foi o lanterna do Grupo A com 3 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Já River Plate é o vice-líder do Grupo B e soma 8 vitórias, 7 empates e 1 derrota.

Já na segunda fase, o Unión está em 6° lugar do Grupo A com 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota, enquanto o River Plate lidera invicto o Grupo B e acumula um total de 3 vitórias e 3 empates.

Unión x River Plate: prováveis escalações

Unión de Santa Fe: Tagliamonte; Vargas, Rodríguez, Fascendini, Blanco; Palacios, Pittón, Martínez, Fragapane; Tarragona, Estigarribia.

River Plate: Armani; Montiel, Martinez, Díaz, Acuña; Pérez, Fernández, Quintero; Salas, Driussi, Colidio.

FICHA TÉCNICA

Unión de Santa Fe x River Plate

Copa da Argentina 2025

Local: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, Argentina

Data/Horário: 28 de agosto de 2025, 21h10