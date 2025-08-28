Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (28/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 19h30, Bahia e Fluminense jogarão pela Copa do Brasil (Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (28/08), incluem partidas pela Série B do Brasileirão, Campeonato Saudita e Copa do Brasil.

Às 15h, Al Ahli jogará contra o Neom pelo Campeonato Saudita. Já às 19h30, o Bahia enfrentará o Fluminense pela Copa do Brasil.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Remo x Criciúma - 21h35 - RedeTV!, Youtube (Desimpedidos), ESPN e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Dhamk x Al Hazem - 13h05 - Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Ettifaq x Al Kholood - 15h - Sem informações
  3. Al Ahli x Neom - 15h - Youtube (Canal GOAT)

Copa do Brasil

  1. Bahia x Fluminense - 19h30 - SporTV e Premiere

Onde assistir ao jogo de Bahia e Fluminense; veja o horário

O jogo entre Bahia x Fluminense terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 19h30.

Onde assistir ao jogo de Remo e Criciúma; veja o horário

O jogo entre Remo x Criciúma terá transmissão ao vivo pela RedeTV!, pela ESPN, pela Disney+ e pelo canal Desimpedidos, no Youtube, às 21h35.

Onde assistir ao jogo de Dhamk e Al Hazem; veja o horário

O jogo entre Dhamk x Al Hazem terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 13h05.

Onde assistir ao jogo de Al Ahli e Neom; veja o horário

O jogo entre Al Ahli x Neom terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 15h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

  1. 21h35 - Remo x Criciúma - Série B do Brasileirão

SporTV

  1. 19h30 - Bahia x Fluminense - Copa do Brasil

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta quinta-feira.

Disney+

  1. 21h35 - Remo x Criciúma - Série B do Brasileirão

Premiere

  1. 19h30 - Bahia x Fluminense - Copa do Brasil

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira.

.
