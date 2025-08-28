Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (28/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira Thalles Leal 28.08.25 7h00 Às 19h30, Bahia e Fluminense jogarão pela Copa do Brasil (Lucas Merçon/ Fluminense FC) Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (28/08), incluem partidas pela Série B do Brasileirão, Campeonato Saudita e Copa do Brasil. Às 15h, Al Ahli jogará contra o Neom pelo Campeonato Saudita. Já às 19h30, o Bahia enfrentará o Fluminense pela Copa do Brasil. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Série B Remo x Criciúma - 21h35 - RedeTV!, Youtube (Desimpedidos), ESPN e Disney+ Campeonato Saudita Dhamk x Al Hazem - 13h05 - Youtube (Canal GOAT) Al Ettifaq x Al Kholood - 15h - Sem informações Al Ahli x Neom - 15h - Youtube (Canal GOAT) Copa do Brasil Bahia x Fluminense - 19h30 - SporTV e Premiere Onde assistir ao jogo de Bahia e Fluminense; veja o horário O jogo entre Bahia x Fluminense terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 19h30. Onde assistir ao jogo de Remo e Criciúma; veja o horário O jogo entre Remo x Criciúma terá transmissão ao vivo pela RedeTV!, pela ESPN, pela Disney+ e pelo canal Desimpedidos, no Youtube, às 21h35. Onde assistir ao jogo de Dhamk e Al Hazem; veja o horário O jogo entre Dhamk x Al Hazem terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 13h05. Onde assistir ao jogo de Al Ahli e Neom; veja o horário O jogo entre Al Ahli x Neom terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 15h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira. ESPN 21h35 - Remo x Criciúma - Série B do Brasileirão SporTV 19h30 - Bahia x Fluminense - Copa do Brasil Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta quinta-feira. Disney+ 21h35 - Remo x Criciúma - Série B do Brasileirão Premiere 19h30 - Bahia x Fluminense - Copa do Brasil DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 