Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/08) pela Copa do Brasil

Bahia e Fluminense jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Bahia soma 9 pontos a mais que o Fluminense no Brasileirão (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Bahia x Fluminense disputam hoje, quinta-feira (28/05), as quartas de final da Copa do Brasil 2025. O jogo começa às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Bahia x Fluminense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

No Brasileirão, o Bahia é o 4° colocado com 10 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 27 gols marcados e 17 gols sofridos.

Já o Fluminense ocupa a 9° posição e soma 8 vitórias, 3 empates, 8 derrotas, 25 gols marcados e 28 gols sofridos.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (28/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira

Bahia x Fluminense: prováveis escalações

Bahia: Ronaldo; Arias, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cauly, Kayky e Willian José.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Manoel (Thiago Silva) e Renê; Hércules, Martinelli e Ganso (Lucho Acosta); Canobbio, Serna e Germán Cano.

FICHA TÉCNICA
Bahia x Fluminense
Copa do Brasil 2025
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Data/Horário: 28 de maio de 2025, 19h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Bahia

fluminense

jogos de hoje

Copa do Brasil 2025
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Copa Argentina

Unión x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/08) pela Copa Argentina

Unión de Santa Fe e River Plate jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

28.08.25 20h10

Copa do Brasil

Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/08) pela Copa do Brasil

Bahia e Fluminense jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

28.08.25 18h30

Campeonato Saudita

Al Ahli x Neom: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/08) pelo Campeonato Saudita

Al Ahli e Neom jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

28.08.25 14h00

Campeonato Saudita

Dhamk x Al Hazm: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/08) pelo Campeonato Saudita

Dhamk e Al Hazem jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

28.08.25 12h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

DIA DE LEÃO!

Remo pega Criciúma querendo quebrar tabu de décadas e entrar no G4

O Leão recebe o Criciúma na noite de hoje, às 21h35, no Mangueirão, em partida válida pela 24ª rodada da competição. Separados por apenas um ponto na tabela, os dois times disputam diretamente uma vaga no G4 da competição

28.08.25 7h07

Futebol

Marcos Braz ouve torcedores do Remo antes de confronto decisivo contra o Criciúma-SC

Reunião ocorreu no Baenão e debateu o momento delicado do time na Série B

28.08.25 11h12

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (28/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira

28.08.25 7h00

SÉRIE B

Ronald, Jonilson e Thalyson retornam ao Remo e ao Paysandu após empréstimos

Jogadores tiveram contratos registrados no BID da CBF e estão à disposição para a Série B

28.08.25 16h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda