Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/08) pela Copa do Brasil

Bahia x Fluminense disputam hoje, quinta-feira (28/05), as quartas de final da Copa do Brasil 2025. O jogo começa às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Bahia x Fluminense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

No Brasileirão, o Bahia é o 4° colocado com 10 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 27 gols marcados e 17 gols sofridos.

Já o Fluminense ocupa a 9° posição e soma 8 vitórias, 3 empates, 8 derrotas, 25 gols marcados e 28 gols sofridos.

VEJA MAIS

Bahia x Fluminense: prováveis escalações

Bahia: Ronaldo; Arias, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cauly, Kayky e Willian José.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Manoel (Thiago Silva) e Renê; Hércules, Martinelli e Ganso (Lucho Acosta); Canobbio, Serna e Germán Cano.

FICHA TÉCNICA

Bahia x Fluminense

Copa do Brasil 2025

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data/Horário: 28 de maio de 2025, 19h30