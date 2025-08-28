Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/08) pela Copa do Brasil Bahia e Fluminense jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 28.08.25 18h30 Bahia soma 9 pontos a mais que o Fluminense no Brasileirão (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC) Bahia x Fluminense disputam hoje, quinta-feira (28/05), as quartas de final da Copa do Brasil 2025. O jogo começa às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Confira onde assistir e escalações: Onde assistir Bahia x Fluminense ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? No Brasileirão, o Bahia é o 4° colocado com 10 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 27 gols marcados e 17 gols sofridos. Já o Fluminense ocupa a 9° posição e soma 8 vitórias, 3 empates, 8 derrotas, 25 gols marcados e 28 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (28/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira Bahia x Fluminense: prováveis escalações Bahia: Ronaldo; Arias, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cauly, Kayky e Willian José. Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Manoel (Thiago Silva) e Renê; Hércules, Martinelli e Ganso (Lucho Acosta); Canobbio, Serna e Germán Cano. FICHA TÉCNICA Bahia x Fluminense Copa do Brasil 2025 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) Data/Horário: 28 de maio de 2025, 19h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Bahia fluminense jogos de hoje Copa do Brasil 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Argentina Unión x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/08) pela Copa Argentina Unión de Santa Fe e River Plate jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 28.08.25 20h10 Copa do Brasil Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/08) pela Copa do Brasil Bahia e Fluminense jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 28.08.25 18h30 Campeonato Saudita Al Ahli x Neom: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/08) pelo Campeonato Saudita Al Ahli e Neom jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 28.08.25 14h00 Campeonato Saudita Dhamk x Al Hazm: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/08) pelo Campeonato Saudita Dhamk e Al Hazem jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 28.08.25 12h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES DIA DE LEÃO! Remo pega Criciúma querendo quebrar tabu de décadas e entrar no G4 O Leão recebe o Criciúma na noite de hoje, às 21h35, no Mangueirão, em partida válida pela 24ª rodada da competição. Separados por apenas um ponto na tabela, os dois times disputam diretamente uma vaga no G4 da competição 28.08.25 7h07 Futebol Marcos Braz ouve torcedores do Remo antes de confronto decisivo contra o Criciúma-SC Reunião ocorreu no Baenão e debateu o momento delicado do time na Série B 28.08.25 11h12 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (28/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 28.08.25 7h00 SÉRIE B Ronald, Jonilson e Thalyson retornam ao Remo e ao Paysandu após empréstimos Jogadores tiveram contratos registrados no BID da CBF e estão à disposição para a Série B 28.08.25 16h30