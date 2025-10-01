Union x Newcastle: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/10) pela Champions League Union Saint Gilloise e Newcastle jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 01.10.25 12h45 O Union SG goleou o PSV por 3 a 1 na primeira rodada da Champions League (X/ @PSV) Union SG x Newcastle disputam hoje, quarta-feira (01/10), a 2° rodada da Champions League. O jogo começa às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Constant Vanden Stock, em Anderlecht, Bélgica. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Union St. Gilloise x Newcastle ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela Max, a partir das 13h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias pela Liga dos Campeões, o Union SG goleou PSV por 3 a 1 e o Newcastle perdeu para o Barcelona por 2 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira Qarabag x Copenhague: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/10) pela Champions League Qarabag e Copenhagen jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje USG x Newcastle: prováveis escalações USG: Kjell Scherpen, Anan Khalaili, Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Fedde Leysen, Anouar Ait El Hadj, Adem Zorgane, Mathias Rasmussen, Kevin Rodríguez, Promise David e Ousseynou Niang. Técnico: Sébastien Pocognoli. Newcastle: Nick Pope, Trippier, Malick Thiaw, Botman, Dan Burn, Bruno Guimarães, Sandro Tonali, Joelinton, Anthony Elanga, Nick Woltemade e Anthony Gordon. Técnico: Eddie Howe. FICHA TÉCNICA Union Saint-Gilloise x Newcastle Champions League Local: Estádio Constant Vanden Stock, em Anderlecht, Bélgica Data/Horário: 01 de outubro de 2025, 13h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Union Saint-Gilloise Newcastle jogos de hoje Champions League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Liga dos Campeões Qarabag x Copenhague: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/10) pela Champions League Qarabag e Copenhagen jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 01.10.25 12h45 Liga dos Campeões Union x Newcastle: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/10) pela Champions League Union Saint Gilloise e Newcastle jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 01.10.25 12h45 Futebol Retorno da Copa Norte: saiba formato da competição que fará parte da Copa Verde Competição terá início em 23 de março de 2026 e a final está marcada para 7 de junho de 2026 01.10.25 12h14 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 01.10.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES TRETA Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha 30.09.25 21h44 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 01.10.25 7h00 FUTEBOL Remo volta a subir na tabela e Paysandu diminui distância para sair do Z-4 da Série B; confira Dupla Re-Pa venceu na 29ª rodada e conseguiu pontos importantes 01.10.25 9h04