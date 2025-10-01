Union x Newcastle: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/10) pela Champions League

Union SG x Newcastle disputam hoje, quarta-feira (01/10), a 2° rodada da Champions League. O jogo começa às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Constant Vanden Stock, em Anderlecht, Bélgica. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Union St. Gilloise x Newcastle ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela Max, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Liga dos Campeões, o Union SG goleou PSV por 3 a 1 e o Newcastle perdeu para o Barcelona por 2 a 1.

USG x Newcastle: prováveis escalações

USG: Kjell Scherpen, Anan Khalaili, Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Fedde Leysen, Anouar Ait El Hadj, Adem Zorgane, Mathias Rasmussen, Kevin Rodríguez, Promise David e Ousseynou Niang. Técnico: Sébastien Pocognoli.

Newcastle: Nick Pope, Trippier, Malick Thiaw, Botman, Dan Burn, Bruno Guimarães, Sandro Tonali, Joelinton, Anthony Elanga, Nick Woltemade e Anthony Gordon. Técnico: Eddie Howe.

FICHA TÉCNICA

Union Saint-Gilloise x Newcastle

Champions League

Local: Estádio Constant Vanden Stock, em Anderlecht, Bélgica

Data/Horário: 01 de outubro de 2025, 13h45