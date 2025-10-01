Capa Jornal Amazônia
Botafogo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pelo Brasileirão

Botafogo e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

Ambos Botafogo e Bahia somam 40 pontos, 11 vitórias e 7 empates pelo Brasileirão (X/ @Libertadores)

Botafogo x Bahia disputam hoje, quarta-feira (01/10), a 26° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Botafogo x Bahia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Botafogo e Bahia somam 40 pontos, 11 vitórias e 7 empates pelo Campeonato Brasileiro.

O Botafogo sofreu 7 derrotas, marcou 35 gols e sofreu 20 desses. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Bahia acumulou 6 derrotas, 32 gols marcados e 28 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Botafogo x Bahia: prováveis escalações

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Kaio, Barboza, Marçal (Alex Telles); Marlon Freitas, Newton; Santi Rodríguez, Savarino, Cuiabano (Artur); Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo, Luciano Juba; Rezende, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Kayky, Mateo Sanabria, Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

FICHA TÉCNICA
Botafogo x Bahia
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Data/Horário: 01 de outubro de 2025, 21h30

.
