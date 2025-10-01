Botafogo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pelo Brasileirão Botafogo e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 01.10.25 18h30 Ambos Botafogo e Bahia somam 40 pontos, 11 vitórias e 7 empates pelo Brasileirão (X/ @Libertadores) Botafogo x Bahia disputam hoje, quarta-feira (01/10), a 26° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Botafogo x Bahia ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Ambos Botafogo e Bahia somam 40 pontos, 11 vitórias e 7 empates pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo sofreu 7 derrotas, marcou 35 gols e sofreu 20 desses. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. Já o Bahia acumulou 6 derrotas, 32 gols marcados e 28 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira Palmeiras x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pelo Brasileirão Palmeiras e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Internacional x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Brasileirão Internacional e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Botafogo x Bahia: prováveis escalações Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Kaio, Barboza, Marçal (Alex Telles); Marlon Freitas, Newton; Santi Rodríguez, Savarino, Cuiabano (Artur); Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti. Bahia: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo, Luciano Juba; Rezende, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Kayky, Mateo Sanabria, Willian José. Técnico: Rogério Ceni. FICHA TÉCNICA Botafogo x Bahia Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 01 de outubro de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Botafogo Bahia Brasileirão 2025 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 02.10.25 7h00 Campeonato Brasileiro Santos x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pelo Brasileirão Santos e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.10.25 18h30 Campeonato Brasileiro Botafogo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pelo Brasileirão Botafogo e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.10.25 18h30 Futebol Vasco homenageia Círio de Nazaré com patch especial na camisa contra o Palmeiras O Clube de Regatas Vasco da Gama foi o primeiro clube fora do Pará a fazer uma camisa em homenagem ao Círio de Nazaré 01.10.25 18h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES 30ª RODADA Com retorno de Rossi, Paysandu pega o Cuiabá na Curuzu; veja prováveis escalações O técnico Márcio Fernandes, provavelmente, ainda não contará com o atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time, que ficou de fora no jogo passado por causa de uma lesão 02.10.25 7h00 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35 TRETA Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha 30.09.25 21h44 AGORA Torcedores do Paysandu protestam contra a diretoria em frente à sede do clube Durante o ato, os manifestantes utilizaram um alto-falante para cobrar prestação de contas e acusar a diretoria 30.09.25 20h24