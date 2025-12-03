Union Berlin x Bayern: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/11) pela Copa da Alemanha Union Berlin e Bayern de Munique jogam pela Copa da Alemanha hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 03.12.25 15h00 Union Berlin vem de uma derrota de 2 a 1 para o Heidenheim, enquanto o Bayern vem de uma vitória de 3 a 1 sobre o St Pauli (X/ @Libertadores) Union Berlin x Bayern de Munique disputam hoje, quarta-feira (03/11), as oitavas de final da Copa da Alemanha. O jogo acontecerá às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio An der Alten Försterei, em Berlim, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Union Berlin x Bayern ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Bayern lidera invicto a atual Série A alemão, venceu 11 das 12 partidas que jogou, marcou 44 gols e teve sua defesa vazada 9 vezes. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota em suas últimas partidas. O Union Berlin é o 11° colocado da Bundesliga com 4 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 15 gols marcados e 19 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota em seus últimos jogos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Copa da Alemanha, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Arsenal x Brentford: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/12) pela Premier League Arsenal e Brentford jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Brighton x Aston Villa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/12) pela Premier Lea Brighton e Aston Villa jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Union Berlin x Bayern: prováveis escalações Union Berlin: Ronnow; Leite, Querfeld, Doekhi; Kohn, Kemlein, Khedira, Trimmel; Ansah, Jeong; Burke. Técnico: Steffen Baumgart. Bayern: Urbig; Bischof, Tah, Kim, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Luis Díaz, Karl, Guerreiro (Gnabry); Kane. Técnico: Vincent Kompany. FICHA TÉCNICA Union Berlin x Bayern de Munique Copa da Alemanha Local: Estádio An der Alten Försterei, em Berlim, Alemanha Data/Horário: 03 de dezembro de 2025, 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Union Berlin Bayern de Munique jogos de hoje Copa da Alemanha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.12.25 7h00 Campeonato Brasileiro Atlético x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasileirão Atlético-MG e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 03.12.25 19h30 Campeonato Brasileiro Flamengo x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasileirão Flamengo e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 03.12.25 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 CAMPEÃO BRASILEIRO Torcida do Flamengo faz festa em Belém após vitória e título do Brasileirão 2025 O gol da vitória foi marcado por Samuel Lino aos 36 minutos do primeiro tempo 04.12.25 0h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.12.25 7h00 AMOR AO LEÃO Remo recebe na sede pai e filho que viralizaram no jogo do acesso Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva 03.12.25 20h04