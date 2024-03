Uefa divulga mais detalhes de novo formato da Champions League; confira o que muda

A Liga dos Campeões da Europa (Champions League) terá um novo formato a partir da próxima temporada, e a Uefa, entidade responsável pelo campeonato, divulgou mais detalhes da competição. A tradicional fase de grupos deixará de existir, dando lugar a um formato de “liga”, com 36 clubes. Cada clube jogará oito partidas nesta fase, com adversários definidos por meio de sorteio.

Os times serão divididos em quatro categorias, seguindo critérios específicos, e cada participante enfrenta outras duas equipes dos grupos. Nesta fase, cada clube atua como mandante em metade das partidas e como visitante em outra metade.

“Isto dá aos clubes a oportunidade de se testarem contra um leque mais vasto de adversários e aumenta a probabilidade de os torcedores verem as equipes de topo se enfrentarem com mais frequência e mais cedo na competição. Também resultará em jogos mais competitivos para todos os clubes”, disse a Uefa em comunicado oficial.

A partir das oitavas de final, que nada muda e continua seguindo o mesmo formato atual, com jogos de ida e volta em caráter eliminatório, quem tiver o maior placar agregado se classifica.

A novidade também fica para o aumento de número de vagas, ao invés das atuais 32 vagas, serão 36. Além das 32, que continuam sendo distribuídas da forma habitual, pelos campeonatos nacionais, as quatro vagas extras serão distribuídas seguindo critérios criados pela Liga.

A primeira vaga extra vai para o clube classificado em terceiro lugar no campeonato da federação que ocupar a quinta posição na lista de acesso, que é determinada pelo ranking de coeficientes da Uefa; a segunda será concedida a um campeão nacional, ampliando de quatro para cinco o número de clubes campeões nacionais; e a terceira e quarta vagas serão para as federações com melhor desempenho coletivo de seus clubes na temporada anterior.