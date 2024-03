Paulo Andrade deixa a ESPN após 20 anos e se junta à equipe de narradores da Globo

Após duas décadas na ESPN, o narrador Paulo Andrade está se despedindo do canal esportivo da Disney. Nesta terça-feira (5), Andrade optou por aceitar uma oferta da Globo, encerrando assim seu contrato com a emissora. De acordo com informações apuradas pela Folha, o contrato de Andrade com a ESPN está próximo do fim e a decisão de não renová-lo foi uma escolha pessoal do narrador. A notícia foi inicialmente divulgada pelo jornalista Flávio Ricco.

Paulo Andrade assumirá as narrações de futebol no SporTV, canal esportivo da Globo, e também integrará a equipe da emissora na cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris, previstos para julho deste ano.

A conversa entre Paulo Andrade e a Globo já estava em andamento desde o ano passado. O narrador expressou o desejo de explorar novas oportunidades na área e reduzir sua carga de trabalho atual na ESPN, uma oportunidade que encontrará na Globo.

Com uma trajetória marcante na ESPN desde 2003, Andrade é conhecido como a voz da Premier League, além de outros campeonatos estrangeiros. Nos últimos anos, destacou-se como o principal narrador da emissora em transmissões da Libertadores da América envolvendo times brasileiros, inclusive durante os títulos do Flamengo e do Fluminense.

O último jogo narrado por Paulo Andrade na ESPN foi a partida em que o Arsenal derrotou o Sheffield United por 6 a 0 pela Premier League, ocorrida na última segunda-feira (4).

A Disney ainda não emitiu um posicionamento oficial sobre a saída de Paulo Andrade.