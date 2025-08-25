Udinese x Verona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/08) pelo Campeonato Italiano

Udinese x Verona disputam hoje, segunda-feira (25/08), a primeira rodada do Campeonato Italiano. O jogo inicia às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Bluenergy, em Udine, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Udinese x Hellas Verona ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na última edição, Udinese ficou em 12° lugar com 12 vitórias, 8 empates e 18 derrotas.

Já Hellas Verona terminou em 14° lugar e somou 10 vitórias, 7 empates e 21 derrotas.

Udinese x Hellas Verona: prováveis escalações

Udinese: Sava; Palma, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlström, Lovric, Kamara; Davis e Bravo. Técnico: Kosta Runjaic.

Verona: Montipò; Núñez, Ebosse, Frese; Oyegoke, Serdar, Bernède, Niasse, Frese; Nascimento e Mosquera. Técnico: Paolo Zanetti.

FICHA TÉCNICA

Udinese x Verona

Campeonato Italiano

Local: Estádio Bluenergy, em Udine, Itália

Data/Horário: 25 de agosto de 2025, 13h30