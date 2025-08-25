Udinese x Verona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/08) pelo Campeonato Italiano Udinese e Verona jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 25.08.25 12h29 Udinese somou 7 pontos a mais que Verona na última edição do Campeonato Italiano (X/ @Udinese_1896) Udinese x Verona disputam hoje, segunda-feira (25/08), a primeira rodada do Campeonato Italiano. O jogo inicia às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Bluenergy, em Udine, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Udinese x Hellas Verona ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 13h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na última edição, Udinese ficou em 12° lugar com 12 vitórias, 8 empates e 18 derrotas. Já Hellas Verona terminou em 14° lugar e somou 10 vitórias, 7 empates e 21 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Udinese x Hellas Verona: prováveis escalações Udinese: Sava; Palma, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlström, Lovric, Kamara; Davis e Bravo. Técnico: Kosta Runjaic. Verona: Montipò; Núñez, Ebosse, Frese; Oyegoke, Serdar, Bernède, Niasse, Frese; Nascimento e Mosquera. Técnico: Paolo Zanetti. FICHA TÉCNICA Udinese x Verona Campeonato Italiano Local: Estádio Bluenergy, em Udine, Itália Data/Horário: 25 de agosto de 2025, 13h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Udinese Verona jogos de hoje Campeonato Italiano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Deportivo Riestra x Sarmiento: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/8) pelo Argentino Deportivo Riestra e Sarmiento jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 25.08.25 14h00 Campeonato Espanhol Athletic Bilbao x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/8) por La Liga Ath. Bilbao e Rayo Vallecano jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 25.08.25 13h30 Série A italiana Udinese x Verona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/08) pelo Campeonato Italiano Udinese e Verona jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 25.08.25 12h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 25.08.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino 25.08.25 10h50 FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42 SORTE NO AMOR, AZAR NO JOGO VÍDEO: Cena de casal bicolor namorando em meio a derrota do Paysandu viraliza em redes sociais Registro viral mostra momento de carinho entre torcedores durante tarde amarga para o Papão 25.08.25 10h34 Futebol Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita assume erro em pênalti e garante: 'Nosso time não vai cair' Jogador fez o pênalti que resultou no segundo gol do Operário-PR e selou a derrota bicolor 25.08.25 9h50