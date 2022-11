Turquia x Escócia: onde assistir ao vivo e o horário do jogo amistoso de hoje (16/11)

As seleções Turquia x Escócia disputam nesta quarta-feira (16/11) um jogo amistoso. A partida começa às 14h (horário de Brasília), no Estádio Diyarbakir Stadyumu, em Diarbaquir, na Turquia. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Turquia x Escócia​ ao vivo?

A partida Turquia x Escócia pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Estádio TNT Sports, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como Turquia x Escócia​ chegam para o jogo?

Em setembro, a Turquia passou por um empate de 3 a 3 com Luxemburgo e uma derrota de 2 a 1 para as Ilhas Faroé.

Já a Escócia venceu a Ucrânia por 3 a 0 e a Irlanda por 2 a 1 no mesmo período. Ao final do mesmo mês, a seleção empatou sem gols com a Ucrânia.

Prováveis escalações

Turquia: Cakir; Celik, Kabak, Soyuncu, Elmali; Kocku, Kadioglu; Kahveci, Calhanoglu, Under; Unal. Técnico: Stefan Kuntz.

Escócia: Gordon; Ramsay, Hendry, McKenna, Robertson; McTominay, Gilmour; Fraser, McGinn, Christie; Dykes. Técnico: Steve Clarke.

FICHA TÉCNICA

Turquia x Escócia

Amistoso Internacional

Local: Estádio Diyarbakir Stadyumu, em Diarbaquir, na Turquia

Data/Horário: 16 de novembro de 2022, 14h