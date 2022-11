Costa do Marfim x Burundi: veja o horário e as escalações do jogo amistoso de hoje (16/11)

As seleções Costa do Marfim x Burundi disputam nesta quarta-feira (16/11) um jogo amistoso. A partida inicia às 13h (horário de Brasília), no Grande Estádio de Marrakesh, em Marrakesh, Marrocos. Confira o horário e quais as escalações das seleções:

Onde assistir Costa do Marfim x Burúndi ao vivo?

A partida Costa do Marfim x Burúndi não tem transmissão oficial no Brasil.

Como Costa do Marfim x Burúndi chegam para o jogo?

Durante setembro, Costa do Marfim derrotou Togo por 2 a 1 e Guiné por 3 a 1.

Já Burúndi não joga desde junho, quando disputou as eliminatórias da Copa Africana das Nações. Nesta, o time obteve 1 empate e 1 derrota.

Prováveis escalações

Costa do Marfim: Sangare; Aurier, Konan, Diomande, Singo; I Sangare, Gbamin, Seri; Pepe, Zaha, Gradel. Técnico: Jean-Louis Gasset.

Burúndi: Nahimana; Nduwarugira, Nsabiyumva, Ramazani, Ndayishimiye; Bigirimana, Mossi, J Nshimirimana; Amissi, Abdallah, Donasiyano. Técnico: Jimmy Ndayizeye.

FICHA TÉCNICA

Costa do Marfim x Burúndi

Amistoso Internacional

Local: Grande Estádio de Marrakesh, em Marrakesh, Marrocos

Data/Horário: 16 de novembro de 2022, 13h