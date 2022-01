Tuna vence Pedreira em último amistoso antes do Parazão

A Tuna venceu o Pedreira por 2 a 0 neste sábado (22) no último amistoso antes do início do Campeonato Paraense. Os gols do duelo foram marcados por Araújo, ainda na primeira etapa, e Fidélis, de pênalti, no final do jogo.

A partida foi disputada no estádio São Sebastião, em Mosqueiro, distrito de Belém.

A Águia Guerreira contou com o elenco quase completo para o último amistoso preparatório. As baixas foram o zagueiro João Carlos e o atacante Paulo Rangel. Segundo o clube, ambos estavam doentes e não puderam jogar.

A Tuna estreia no Parazão na próxima quarta-feira (26). A partida será contra o Águia de Marabá, às 18h, no estádio Rosenão, em Parauapebas. A partida, que seria disputada em Marabá, teve o local mudado devido às enchentes no sudeste do Pará.