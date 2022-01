Governo do Estado descarta restrições de público para jogos do Parazão 2022

O Governo do Estado, através da Secretaria de Saúde (Sespa), anunciou em entrevista coletiva, na tarde desta sexta-feira (21), que não irá adotar novas medidas restritivas de combate à proliferação da covid-19. Com isso, fica estabelecido que as atividades esportivas, onde inclui-se o Campeonato Paraense, não terão capacidade de público reduzida e os jogos poderão ser realizados com a manutenção das atuais precauções sanitárias.

No entanto, haverá reforço nas operações de fiscalização em locais que recebem público, nos horários de funcionamento desses estabelecimentos. Bares, shows, boates, academias e praças esportivas, serão visitadas pelas forças de segurança do estado, para estimular a vacinação e o uso de máscaras, de acordo com o decreto 2044, que institui a Política Estadual de Incentivo à Vacinação contra a covid-19.

"Neste momento, o Governo do Estado do Pará investe na vacinação. Vamos testar a nossa população e intensificar a fiscalização. Precisamos também que a população se conscientize com a tomada da 1ª e 2ª dose, e a terceira, para quem estiver no período, além do uso de máscara, manter o distanciamento social e fazer a constante higienização. São essas ações, dentro do cenário de hoje e essa é a orientação que vamos seguir", afirmou o secretário Rômulo Rodovalho.

Portanto, a capacidade de público nos estádios segue inalterada, desde o dia 6 de dezembro do ano passado, quando passou a vigorar a utilização de 100% das praças esportivas.