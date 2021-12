Atacante Paulo Rangel, ex-Paysandu, está de volta à Tuna para a temporada 2022

A Tuna ainda não oficializou, mas o atacante paraense Paulo Rangel está de volta à Lusa para a temporada 2022. O jogador de 36 anos vai para a sua terceira passagem no clube cruzmaltino.

Natural de Belém, Paulo Rangel retorna à Tuna Luso depois de ter ficado com o vice-campeonato do Parazão em 2021. O jogador fez 14 partidas e marcou oito gol, perdendo a final para o Paysandu, seu ex-clube. Após o término da competição estadual, Paulo Rangel foi para o Paragominas, na disputa da Série D. Pelo Jacaré do Norte o atacante realizou 13 jogos onde marcou três gols. A equipe do interior do Estado do Pará caiu nas oitavas de final.

A temporada 2021 teve fim para Paulo Rangel atuando na Segundinha do Campeonato Paraense pela equipe do Pedreira, que foi eliminada nas quartas de final da competição. Pelo clube de Mosqueiro foram 10 partidas com seis gols marcados.

De volta à Lusa, agremiação que ajudou a recolocar na elite do futebol paraense em 2020, Paulo Rangel terá calendário completo na temporada 2022, já que a Águia Guerreira irá disputar o Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileirão da Série D.