Tuna perde para o Moto Club fora de casa e afunda na lanterna da Série D

Colecionadora de derrotas. Essa é a Tuna Luso neste Brasileirão da Série D. A Águia do Souza perdeu mais uma na competição nacional, dessa vez para o Moto Club-MA, por 2 a 0, neste domingo (5), no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís (MA). A Lusa segue sem vencer na Série D e segura a lanterna do grupo 2.

O Moto Club marcou um gol em cada tempo. O primeiro saiu aos 18 minutos, Douglas fez boa jogada pela direita e cruzou, Ronald chegou e concluiu, fazendo o gol único da partida. Já na etapa final, nos acréscimos, aos 46, a bola foi recuperada pelo clube maranhense, Ozeias toca para Dagson, que finalizou e fechou o marcador.

O técnico da Tuna, Josué Teixeira não conseguiu “engrenar” com a Lusa na competição e a equipe cruzmaltina padece na última colocação, com seis derrotas e dois empates em oito partidas disputadas. A distância da Águia para o Tocantinópolis-TO, quarto colocado e dentro do grupo que estariam classificados chega a 10 pontos.

O Moto é o líder do grupo 2 com 18 pontos, seguido do Pacajus-CE (15), Castanhal (12) e Tocantinópolis (12). O próximo compromisso do clube maranhense é contra o Fluminense-PI, fora de casa, no sábado (11). Já a Tuna Luso recebe o Pacajus-CE, no Estádio Francisco Vasques, em Belém, às 15h.