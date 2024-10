Tuna Luso vence o Sparta e abre vantagem nas oitavas da Copa do Brasil Sub-20

A Tuna Luso-PA venceu o Sparta por 2 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20, nesta quarta-feira (16). A partida ocorreu no estádio Mirandão, em Araguaína, com portões fechados devido à ausência de laudos técnicos.

Os gols da equipe paraense foram anotados por Yaider Mena e Álvaro Henrico. Com o resultado, a Tuna Luso pode perder por até um gol de diferença no jogo de volta para garantir vaga nas quartas de final. Já o Sparta precisa vencer por três gols de vantagem para avançar direto. Caso vença por dois gols, a decisão irá para os pênaltis.

O treinador luso, Ignácio Neto destacou a bravura de seus atletas e projetou uma decisão difícil em Belém. "O time da Tuna veio comprometido a buscar os três pontos fora de casa. Foi um jogo muito equilibrado, muita briga pela bola o tempo todo. Mas o futebol é feito de volume e eficiência. A Tuna conseguiu aproveitar as chances que teve no jogo e saiu daqui com o resultado positivo. No entanto, ainda temos mais 90 minutos e se for da vontade de De1su nós vamos conseguir a classificação para estar entre as oito melhores equipes do Brasil"

A partida de volta entre Tuna Luso e Sparta está marcada para o dia 23 (quarta-feira), às 15h, em Belém. A definição dos confrontos das quartas de final dependerá da classificação geral dos oito melhores times nesta fase.