Tuna vence Rondoniense nos pênaltis e avança na Copa do Brasil Sub-20

A Tuna Luso está nas oitavas de final da Copa do Brasil sub-20. A classificação veio nesta quarta-feira (2), após uma dramática vitória nos pênaltis sobre o Rondoniense, no Estádio do Souza, em Belém. Após o empate em 2 a 2 no tempo normal, a Águia Guerreira venceu a disputa por 4 a 1 nas penalidades, garantindo a vaga na próxima fase da competição.

O jogo começou movimentado, e logo aos cinco minutos, o atacante Juan aproveitou um erro da zaga da Tuna para abrir o placar para o Rondoniense, finalizando na saída do goleiro. A Tuna reagiu rapidamente e empatou aos 14 minutos com Arthur, que recebeu a bola dentro da área, driblou para a esquerda e chutou firme para o gol.

Mesmo após o empate, o Rondoniense voltou a ficar na frente aos 30 minutos, novamente com Juan, que recebeu um lançamento em profundidade, venceu a defesa na velocidade e tocou na saída do goleiro para fazer 2 a 1. No entanto, a Tuna Luso não demorou para reagir, e dois minutos depois, Klayton aproveitou um desvio após cobrança de escanteio e empatou a partida em 2 a 2.

Sem mais gols no restante do jogo, a decisão foi para os pênaltis. A Tuna foi eficiente, convertendo quatro cobranças, enquanto o Rondoniense desperdiçou duas tentativas, selando a vitória por 4 a 1 e a classificação da equipe para as oitavas de final.

Agora, a Tuna Luso aguarda o vencedor do confronto entre Fast-AM e Sparta-TO para conhecer seu adversário na próxima fase, que será disputada em jogos de ida e volta.