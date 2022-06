Tuna Luso procura atacante e promove dois atletas da base para sequência da Série D; entenda

A campanha da Tuna Luso Brasileira nesta Série D ainda não engrenou, apesar disso, os esforços do departamento de futebol para reforçar o time e lutar pela sobrevivência na competição continuam. Depois de vencer o Pacajús no Souza, a Águia Guerreira corre atrás de alguns reforços a pedido do técnico Josué Teixeira.

De acordo com o diretor de futebol, do clube, Rosivaldo Souza, a expectativa é para a contratação de um jogador ofensivo, que vá suprir a função do antigo atacante e artilheiro do Parazão, Paulo Rangel. O atleta teve contrato encerrado no mês passado e acabou não renovando.

"A gente precisa de um homem na frente, um fazedor de gols. A gente perde muito na última bola. Estamos vendo essa situação, uma peça que consiga empurrar essa bola para dentro", comenta. Embora não revele nomes, o dirigente revela que o clube tem sondado atletas de outros clubes e, para outras posições, no próprio clube.

"Temos uma reunião nesta quarta-feira para tratar desses assuntos. Estamos interessados em um atacante e também em promover alguns garotos da base para entrar na competição. Temos boas peças que podem ser úteis nesse momento", destaca Rosivaldo. Segundo ele, pelo menos dois garotos estão em vias de subir para a equipe principal.

"Temos o Iguinho, zagueiro de 17 anos e 1.80m. É um garoto bom de bola que vem dando um gás muito bom. Além dele, tem o Igor Sued, que joga como volante, tem 18 anos e já foi campeão com a base do Atlético-MG. Esses dois, a princípio, estão fazendo testes e provavelmente podem virar opção do técnico".

Atualmente, a Tuna Luso é lanterna do grupo 2, com cinco pontos. Na próxima rodada, marcada para o dia 18, no estádio do Souza, os lusos enfrentam o Castanhal, atual quarto colocado, com 12 pontos.