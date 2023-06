Tuna Luso e Princesa do Solimões-AM fazem confronto direto pelo G4 da Série D

Tuna Luso e Princesa do Solimões-AM fazem, neste domingo, o jogo das equipes em ascensão na Série D. Os tunantes têm a vantagem de jogarem em casa, no Estádio Francisco Vasques, o Souza, em Belém, a partir 15h. A Lusa está invicta em seus domínios desde 16 de abril, quando perdeu um jogo do Parazão para o Paysandu.

VEJA MAIS

Adversários em recuperação

Depois da derrota na estreia pelo Grupo A1, a Águia Guerreira segue sem perder no Brasileiro. Mas a equipe cruzmaltina agora acumula três empates consecutivos e precisa fazer valer o mando de campo para se manter entre os quatro primeiros colocados do Grupo A1, ou seja, na zona de classificação para a segunda fase da Série D.

A Lusa é a 3ª colocada, mas a distância para o 7º, por exemplo, é de apenas três pontos. O adversário deste domingo, o Princesa-AM, vem crescendo na competição e venceu, na última rodada, o Humaitá-AC por 5 a 0. A equipe amazonense tem 8 pontos e ocupa a 4ª colocação, logo atrás da Tuna.

Invencibilidade da Tuna

A campanha do Parazão rendeu sustos à torcida pelo risco de rebaixamento, evitado já nas rodadas finais. Para o Brasileiro a diretoria tunante sofreu mudanças, que, por consequência, também alteraram o planejamento visando o a Quarta Divisão. A chegada do técnico Júlio César Nunes às vésperas do Brasileiro foi prova disso.

O treinador já conseguiu dar consistências defensiva para a Tuna em comparação com os números do estadual, mas ainda falta melhorar aproveitamento ofensivo. Os time paraense tem o terceiro pior ataque do Grupo A1, com 6 gols marcados - melhor apenas que São Francisco (3) e Trem-AP (2), os lanternas da chave.

Artilheiro paraense

Entre os principais jogadores do elenco do Princesa está o atacante Aleilson, paraense, com passagens por Remo, Paysandu e Águia de Marabá, dentre outros times do estado. Mesmo aos 38 anos, o atacante mantém o faro de gols e é o artilheiro da equipe na temporada: são 9 gols e duas assistências em 20 partidas pelo Princesa. Ele é titular absoluto do experiente técnico Aderbal Lana.

Destaque internacional

O jogador com mais minutos em campo pelo Princesa do Solimões na temporada é o volante Prosper Koffi, que é de Camarões. Apesar de ter nascido no país o oeste africano, o meio-campista de 30 anos tem no currículo rodagem apenas por clubes do Brasil, principalmente das regiões norte e nordeste.

Koffi está em sua segunda temporada no Princesa. Somando os dois anos no clube amazonense, são 33 jogos e um gol marcado - justamente na goleada por 5 a 0 sobre o Humaitá, jogo disputado na última quinta-feira (8), em Manacapuru (AM).

Outro atleta com passaporte estrangeiro é o meia Marcelinho, de 38 anos. Este, porém, nasceu no Brasil, mas, por ter jogador muitos anos na Bulgária, adquiriu a dupla nacionalidade do país do leste europeu. Ele marcou gols nos últimos dois jogos do Princesa e deve receber atenção especial da marcação tunante.

Ingressos

A partida entre Tuna e Princesa do Solimões inicia às 15h deste domingo (11). Os ingressos estão à venda nas bilheterias do Estádio do Souza a R$ 25 a inteira e R$ 12,50 a meia. Sócios tunantes pagam R$ 20 na compra antecipada.