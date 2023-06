Tuna fica na frente do placar duas vezes, mas só empata com São Raimundo-RR pela Série D

Em uma partida intensa realizada na noite de quarta-feira (7), Tuna e São Raimundo-RR empataram em 2 a 2 pela Série D do Brasileirão. O jogo aconteceu no estádio Canarinho, em Boa Vista, Roraima.

A Tuna abriu o placar no primeiro tempo, com Marlon marcando aos 28 minutos. No entanto, o São Raimundo respondeu na reta final da primeira etapa, com Allan Rosário, aos 43 minutos.

O segundo tempo começou com um gol rápido da Tuna, com Enzzo dando a vantagem para sua equipe aos 3 minutos. A comemoração, no entanto, foi breve, já que Rafael Barros, do São Raimundo, empatou o jogo apenas quatro minutos depois.

Com esse resultado, tanto a Tuna quanto o São Raimundo mantêm suas posições no G-4 do Grupo A da Quarta Divisão. No entanto, as colocações ainda não estão garantidas, já que a rodada se encerra na quinta-feira (8).

O próximo jogo da Tuna será contra o Princesa do Solimões-AM no domingo (11), às 15h, no estádio Souza, em Belém. Enquanto isso, o São Raimundo-RR também retornará ao campo no domingo, enfrentando o Humaitá fora de casa às 18h.