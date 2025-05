Tuna empata fora de casa e perde chance de assumir liderança na Série D

A Tuna Luso foi até a Arena da Floresta, em Rio Branco (AC), na noite desta terça-feira (27), e voltou para Belém com um ponto na bagagem. O empate sem gols com o Independência, em um jogo morno e de poucas emoções, manteve a Águia do Souza bem posicionada no grupo A1 da Série D, agora com 11 pontos, mas deixou escapar a chance de assumir a liderança isolada da chave.

VEJA MAIS

Com o resultado, tanto a Tuna quanto o Independência chegaram aos mesmos 11 pontos e ficaram atrás do Manauara, que no sábado goleou o lanterna Humaitá por 5 a 0 e foi a 12. A Águia Guerreira agora foca na próxima rodada, quando enfrenta o Grêmio Atlético Sampaio (RR), no domingo (1º), no estádio do Souza, às 15h.

Desfalques e ajuda da base

A Tuna viajou para o Acre bastante desfalcada. O técnico Ignácio Neto não pôde contar com o capitão Dedé, referência defensiva, nem com Marlon, também titular na zaga. Além deles, ficaram de fora o lateral Jayme, o volante Kauê e o atacante Jander — todos considerados peças importantes no esquema tunante.

Sem muitas opções, Ignácio levou três garotos recém-promovidos da base: Sam, Henrico e Davizinho, que ficaram à disposição, mas não entraram no decorrer do jogo.

A Tuna começou o jogo tentando tomar as iniciativas, mas logo recuou e passou a cadenciar o ritmo, apostando nos erros do adversário para sair em velocidade. A partida, no entanto, foi marcada por poucas emoções, com as duas equipes esbarrando na falta de inspiração.

A melhor oportunidade da Águia Guerreira surgiu no segundo tempo, quando Alex Silva ganhou na disputa de bola com Jô, invadiu a área e bateu com perigo, mas a finalização saiu rente à trave. O Independência, mesmo com mais posse de bola, não conseguiu transformar o domínio em chances claras de gol.

A Tuna agora concentra forças no compromisso contra o GAS, no Souzam no próximo domingo (1).