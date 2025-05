Peñarol x Vélez Sarsfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/05) pela Libertadores

Peñarol x Vélez Sarsfield disputam hoje, quinta-feira (29/05), a 6° rodada da Copa Libertadores da América 2025. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, Uruguai. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Peñarol x Vélez Sarsfield ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Vélez Sarsfield e Peñarol acumulam 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota e 4 gols sofridos pelo Grupo H da Libertadores.

Peñarol marcou 9 gols nesse grupo, enquanto Vélez Sarsfield acumulou 11 gols marcados.

Vélez Sarsfield venceu Peñarol por 2 a 1 durante a primeira rodada da Libertadores.

Peñarol x Vélez Sarsfield: prováveis escalações

Peñarol: Sem informações.

Vélez Sarsfield: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Peñarol x Vélez Sarsfield

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, Uruguai

Data/Horário: 29 de maio de 2025, 19h