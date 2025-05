Desfalcada, Tuna encara o Independência em duelo pela liderança

A noite desta terça-feira (27) promete fortes emoções na Arena da Floresta, em Rio Branco (AC). Independência e Tuna Luso se enfrentam, às 21h (de Brasília), no jogo que fecha a sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo é direto pela liderança do grupo A1, com as duas equipes somando 10 pontos, ocupando respectivamente a terceira e a segunda posição. O Manauara, que lidera com 12, já fez sua parte e goleou o lanterna Humaitá por 4 a 0. Agora, aguarda o resultado desta partida para saber se permanecerá na ponta ou será ultrapassado.

Para a Tuna, a partida é encarada como um teste de superação. O técnico Ignácio Neto terá que lidar com uma série de desfalques importantes, que o forçaram a recorrer aos jovens das categorias de base. A equipe viajou para Rio Branco sem o seu capitão e principal referência defensiva, o zagueiro Dedé, além de Marlon, também titular absoluto do setor, mas que não jogou também contra o Águia. Não integraram a delegação ainda o lateral Jayme, o volante Kauê e o atacante Jander, todos considerados peças fundamentais.

Diante desse cenário, Ignácio relacionou três garotos recém-promovidos ao elenco profissional: Sam, Henrico e Davizinho. A presença dos jovens no banco ou até mesmo entre os titulares será definida momentos antes da partida, mas a aposta na base é inevitável para completar o time.

Apesar das ausências, a equipe paraense quer manter o bom desempenho na competição e briga pela liderança, que pode ser alcançada com uma vitória fora de casa. O time vem motivado, mesmo reconhecendo as dificuldades diante de um adversário que também faz boa campanha.

Do outro lado, o Independência, comandado por Ivan Mazzuia, também chega com problemas. O treinador não poderá contar com o lateral-direito Juan Costa e o meia Marquinhos, ambos fora por lesão. Além disso, o volante Joel e o atacante Acará são dúvidas para o confronto, pois apresentam um quadro de bronquite. Caso não tenham condições de jogo, Mazzuia estuda alterações no time que começou na vitória por 2 a 1 sobre o Trem-AP, na rodada passada.

Ficha técnica

Independência x Tuna Luso

Competição: Campeonato Brasileiro Série D – 6ª rodada

Data: Terça-feira, 27 de maio de 2025

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Arena da Floresta, Rio Branco (AC)

Independência (provável): Tião; Weverton, Léo, Fabrício, Gustavo; Joel (?), Cabeludo, Eduardo; Anderson, Polaco e Juan Douglas.

Técnico: Ivan Mazzuia

Tuna Luso (provável): Vinicius; Luã, Trindade, George, Pedrinho; Bruno Menezes, Tiago Bagagem, Emerson; Anderson Feijão, Alex Silva e Ronaldy (Gabriel Furtado).

Técnico: Ignácio Neto