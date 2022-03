Treinador da base do Shakhtar Donetsk morre em ataque da Rússia; entenda

Um ataque do exército russo vitimou um treinador das divisões de base do Shakhtar Donetsk, que não teve o nome revelado. A informação foi divulgada por meio de um comunicado oficial do CEO do clube, Serhyi Palkin. A tragédia humanitária que assola o país também vitimou outros dois jogadores de futebol: Vitalii Sapylo e Dmytro Martynenko.

VEJA MAIS

"Um de nossos funcionários foi morto. Ele era treinador de uma das equipes juvenis do Shakhtar e o fragmento de um projétil acabou o matando. A Rússia está matando os ucranianos, parem com essa loucura! Não pode permanecer em silêncio, vocês serão culpados e responsáveis pelos crimes cometidos", disse Palkin.

Desde o início dos ataques do exército Russo à Ucrânia, milhares de pessoas, entre elas atletas de futebol, estão deixando o país, com medo da crise que o país atravessa. Em contraponto, o zagueiro Viktor Kornienko, também do Shakhtar, resolveu se unir ao exército do país para combater as investidas do vizinho armado.