Tottenham x Arsenal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/02) pela Premier League Tottenham e Arsenal jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 22.02.26 16h00