O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Tottenham x Arsenal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/02) pela Premier League

Tottenham e Arsenal jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Arsenal soma 29 pontos a mais que o Tottenham na Premier League (X/ @SpursOfficial)

Tottenham x Arsenal disputam hoje, domingo (22/02), a 27° rodada da Premier League. O jogo acontece às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Tottenham Hotspurs, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Tottenham x Arsenal ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Arsenal acumula na Premier League um total de 58 pontos, 17 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 52 gols marcados e 20 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Tottenham soma no Campeonato Inglês 29 pontos, 7 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, 36 gols marcados e 37 gols sofridos. O time não vence há 8 rodadas da competição.

Tottenham x Arsenal: prováveis escalações

Tottenham: Gugliemo Vicario; Archie Gray, Dragusin, Micky Van de Ven e Djed Spence; João Palhinha, Pape Matar Sarr e Connor Gallagher; Mathys Tel, Xavi Simons e Dominic Solanke (Kolo Muani). Técnico: Igor Tudor.

Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Piero Hincapié (Ricardo Calafiori); Declan Rice e Martín Zubimendi; Bukayo Saka, Eberechi Eze (Martin Odegaard) e Leandro Trossard; Viktor Gyökeres. Técnico: Mikel Arteta.

FICHA TÉCNICA
Tottenham x Arsenal
Campeonato Inglês - Premier League
Local: Estádio Tottenham Hotspurs, em Londres, Inglaterra
Data/Horário: 22 de fevereiro de 2026, 13h30

