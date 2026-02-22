Novorizontino x Santos: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/02) pelo Campeonato Paulista Novorizontino e Santos jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 22.02.26 15h00 Na primeira fase, o Novorizontino somou 4 pontos a mais que o Santos (Raul Barreta/ Santos FC) Novorizontino x Santos disputam hoje, domingo (22/02), as quartas de final do Campeonato Paulista. O jogo tem início às 16h (horário de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Novorizontino x Santos ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Novorizontino liderou a primeira fase do Paulistão com 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 16 gols marcados e 10 gols sofridos. Já o Santos ficou em 8° lugar e acumulou um total de 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 12 gols marcados e 7 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo Novorizontino x Santos: prováveis escalações Novorizontino: Jordi; Alvariño, Dantas, Patrick, Mayk; Luís Oyama, Léo Naldi; Tavinho, Rômulo, Maykon; Robson. Técnico: Enderson Moreira. Santos: Brazão; Mayke, Zé Ivaldo, Luan Peres, Vinícius Lira; Arão, Bontempo, Moisés; Rony, Neymar, Gabigol. Técnico: Vojvoda. FICHA TÉCNICA Novorizontino x Santos Campeonato Paulista Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP) Data/Horário: 22 de fevereiro de 2026, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Novorizontino santos campeonato paulista jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (23/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano, Série A saudita e Premier League movimentam o futebol nesta segunda-feira 23.02.26 7h00 Paulistão Portuguesa x Corinthians: onde assistir e escalações do jogo hoje (22/02) pelo Campeonato Paulista Portuguesa e Corinthians jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 19h30 Cariocão Flamengo x Madureira: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pelo Campeonato Carioca Flamengo e Madureira jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 19h30 Campeonato Gaúcho Juventude x Grêmio: onde assistir e escalações do jogo hoje (22/02) pelo Campeonato Gaúcho Juventude e Grêmio jogam pelo Campeonato Gaúcho hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES CLÁSSICO PARAENSE Quando é o próximo Re-Pa? Veja as datas da final do Parazão 2026 Clássico entre Remo e Paysandu volta a decidir o estadual no Estádio do Mangueirão 23.02.26 8h57 FUTEBOL Após caso de racismo com Vini Jr, Benfica coloca jogador negro como 'ladrão' em campanha; confira Publicidade inspirada na série “Lupin” foi criticada nas redes por associar jogador negro a crime dias após acusação de racismo envolvendo atleta do clube 23.02.26 8h26 FUTEBOL Em virada nos acréscimos, Remo vence o Cametá e está na final do Parazão 2026 Leão Azul se impôs na reta final da partida e arrancou uma virada épica no Parque do Bacurau 22.02.26 19h17 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (23/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano, Série A saudita e Premier League movimentam o futebol nesta segunda-feira 23.02.26 7h00