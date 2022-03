Torino x Inter de Milão: onde assistir e o horário do jogo de hoje (13/03) pelo Campeonato Italiano

As equipes Torino x Internazionale entram em campo às 16h45 (horário de Brasília) de hoje, domingo (13/03), para disputar a 29° rodada do Campeonato Italiano. A partida acontecerá no Estádio Olimpico Grande, em Turim. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Torino x Inter de Milão ao vivo?

A partida Torino x Inter de Milão pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como Torino x Inter de Milão chegam para o jogo?

Torino está em 11° lugar no Campeonato Italiano e acumula 9 vitórias, 7 empates, 11 derrotas, 33 gols marcados e 28 gols sofridos. A equipe não é vitoriosa há 5 partidas.

Já o Internazionale de Milão é o vice-líder da competição, com um total de 17 vitórias, 7 empates e apenas 3 derrotas. Seu atual saldo de gols é composto por 60 gols marcados contra 22 sofridos. Nos seus últimos 5 jogos pelo Campeonato Italiano, a equipe passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Prováveis escalações

Torino: Berisha; Rodríguez, Bremer, Djidji; Vojvoda, Mandragora, Lukic, Singo; Pjaca, Brekalo, Belotti. Técnico: Ivan Jurić.

Inter: Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

Ficha técnica

Torino x Internazionale

Campeonato Italiano

Local: Estádio Olimpico Grande, em Turim

Data/horário: 13 de março de 2022, às 16h45