Chelsea x Newcastle: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (13/03) pela Premier League

As equipes Chelsea x Newcastle entram em campo às 11h (horário de Brasília) de hoje, domingo (13/03), para disputar a 29° rodada do Campeonato Inglês, a Premier League. A partida terá por local no Estádio Stamford Bridge, em Londres. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Chelsea x Newcastle ao vivo?

A partida Chelsea x Newcastle pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como Chelsea x Newcastle chegam para o jogo?

Chelsea ocupa a 3° posição da Premier League e detém 16 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. Seu saldo de gols é dividido em 56 gols marcados contra apenas 13 sofridos. A equipe não vê derrotas há 5 partidas pela Premier League e, dentre estas, empatou somente uma.

Já o Newcastle está em 14° lugar na competição, com 7 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. Atualmente, a equipe acumula 32 gols marcados e 47 sofridos. Porém, o time vive um bom momento e não perde há 9 jogos pela Premier League. Dentre estes, empatou somente três.

Prováveis escalações

Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger e Sarr; Kanté, Jorginho e Kovacic; Ziyech, Kai Havertz e Mason Mount. Técnico: Thomas Tuchel.

Newcastle: Dúbravka; Manquillo, Schär, Burn e Targett; Bruno Guimarães (Willock), Shelvey e Joelinton; Saint-Maximin, Chris Wood e Murphy. Técnico: Eddie Howe.

Ficha técnica

Chelsea x Newcastle

Campeonato Francês

Local: Estádio Stamford Bridge, em Londres

Data/horário: 13 de março de 2022, às 11h