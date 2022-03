PSG x Bordeaux: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (13/03) pelo Campeonato Francês

As equipes PSG x Bordeaux entram em campo às 9h (horário de Brasília) de hoje, domingo (13/03), para disputar a 28° rodada do Campeonato Francês. A partida ocorrerá no Estádio Parc des Princes, em Paris. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir PSG x Bordeaux ao vivo?

A partida PSG x Bordeaux pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 9h (horário de Brasília).

Como PSG x Bordeaux chegam para o jogo?

Paris Saint-Germain lidera o Campeonato Francês, com 19 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 56 gols marcados contra 24 gols sofridos. A equipe registrou 3 vitórias e 2 derrotas nas suas últimas 5 partidas pela Ligue 1.

Já o Bordeaux é o lanterna da competição, com 4 vitórias, 10 empates e 13 derrotas. Atualmente, seu saldo de gols é feito por 38 gols marcados contra 65 sofridos. O time não é vitorioso há 5 jogos.

Prováveis escalações

PSG: Keylor Navas; Dagba (Hakimi), Kehrer (Marquinhos), Kimpembe e Bernat; Danilo Pereira (Paredes), Gueye e Wijnaldum; Messi (Di María), Mbappé (Icardi) e Neymar. Técnico: Mauricio Pochettino.

Bordeaux: Poussin; Marcelo, Gregersen e Ahmedhodzic; Pembele, Onana, Guilavogui e Dilrosun (Mensah); Elis, Hwang e Adli. Técnico: David Guion.

Ficha técnica

PSG x Bordeaux

Campeonato Francês

Local: Estádio Parc des Princes, em Paris

Data/horário: 13 de março de 2022, às 9h