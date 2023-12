Torcida picha muros da Vila Belmiro e ameaça presidente de morte

O clima segue tenso no Santos por conta do rebaixamento no Brasileirão. Após torcedores queimarem ônibus e carros, invadirem a Vila Belmiro e protagonizarem uma grande confusão na eleição para presidente em um intervalo de quatro dias, um novo protesto marcou essa segunda-feira (11).

Santista picharam os muros do estádio contra o elenco e a gestão, inclusive ameaçando o presidente Andres Rueda de morte: “Queremos sua vida”, diz uma das frases ao lado de uma cruz. "Elenco frouxo", "jogadores lixos" e "fora todo mundo" foram outras frases expostas.

Rueda vive seus últimos dias na presidência do Peixe, já que será substituído por Marcelo Teixeira, eleito no último sábado (9) para o triênio 2024 a 2026.

"A situação é grave nas quatro linhas e gravíssima fora dela. O Santos vive o pior momento de sua história em termos esportivos, administrativos e, principalmente, financeiros", disse o atual mandatário em entrevista ao Sportv.