Marcelo Teixeira é eleito presidente do Santos; eleição é marcada por confusão

O Santos tem um novo presidente, nem tão novo assim. Neste sábado (9), Marcelo Teixeira foi eleito pela sétima vez para presidir o Alvinegro Praiano no triênio entre 2024-2026. Teixeira venceu outros quatro candidatos: Maurício Maruca, Ricardo Agostinho, Rodrigo Marino e Wladimir Mattos. Ele substituirá Andrés Rueda.

A eleição ocorreu de forma presencial e online. Na votação física, houve registro de confusão, após membros de uma torcida organizada do Peixe se desentenderem com o presidente do Conselho Deliberativo do Alvinegro, Celso Jatene. A situação só foi controlada após a entrada do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

Teixeira, de 59 anos, se elegeu presidente pela primeira vez em 1991, quando ficou por dois anos no cargo. Em 2000, retornou à presidência, ficando até 2009. Ele também foi presidente do Conselho Deliberativo entre 2018 e 2020. Teixeira é natural de Santos, empresário, pró-reitor Universidade Santa Cecília. Ele é formado em Direito e Administração.

Foram 1.762 votos presenciais. Na votação física, ampla vantagem para Marcelo Teixeira. Ele liderou a apuração com 1.270 votos. A votação online também teve ampla vantagem de Teixeira. Ele foi também quem mais recebeu votos: 4.762. A segunda colocação ficou com a chapa encabeçada por Maurício Maruca com 1.378 votos.

O Santos terá um ano difícil pela frente em 2024. A equipe disputará o Campeonato Paulista e a Série B do Brasileiro, pela primeira vez na centenária história do clube.