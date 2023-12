Torcedores do Santos entram em confronto com a polícia após rebaixamento do clube à Série B; vídeo

A Polícia Militar entrou em conflito com torcedores do Santos após o rebaixamento do time à Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. O descenso foi sacramentado nesta quarta-feira (6), após a derrota do Peixe para o Fortaleza-CE por 2 a 1, em casa.

O protesto começou pacífico, com os torcedores que ainda estavam nas arquibancadas proferindo alguns xingamentos. Logo em seguida, os ânimos se exaltaram e, para conter os manifestos violentos, a Polícia Militar utilizou spray de pimenta. Jogadores, comissão técnica e funcionários colocam as camisas no rosto para minimizar o efeito do gás.

Depois, várias cadeiras foram arrancadas das arquibancadas de cimento. Placas de vidro também foram quebradas.

Do lado de fora do estádio, um grupo grande de torcedores arremessou pedras em um dos portões de entrada da Vila Belmiro. A Polícia demorou para conter a violência, e boa parte dos santistas retornaram para dentro das arquibancadas.