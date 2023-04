Tombense x Palmeiras: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (26/04) pela Copa do Brasil

As equipes Tombense x Palmeiras disputam nesta quarta-feira (26/04) a volta da terceira rodada da Copa do Brasil. O jogo acontecerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Tombense x Palmeiras ao vivo?

A partida Tombense x Palmeiras pode ser assistida ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como Tombense x Palmeiras chegam para o jogo?

A ida foi a primeira partida de Palmeiras nesta competição. O time foi o campeão do Campeonato Paulista 2023.

Já Tombense passou por Caucaia e Retrô nas últimas rodadas da Copa do Brasil.

Palmeiras venceu a partida de ida contra Tombense por 4 a 2.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Fabinho (Zé Rafael), Richard Ríos (Gabriel Menino) e Jhon Jhon; Dudu, Endrick e Rafael Navarro (López). Técnico: Abel Ferreira.

Tombense: Felipe Garcia; Kevin, Augusto (Wesley Marth), Roger Carvalho e Guilherme Santos; Elton, Bruno Silva e Matheus Frizzo; Jáderson, Alex Sandro e Fernandão. Técnico: Marcelo Chamusca.

FICHA TÉCNICA

Tombense x Palmeiras

Copa do Brasil

Local: Estádio Municipal Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG)

Data/Horário: 26 de abril de 2023, 20h