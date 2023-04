Águia de Marabá x Fortaleza: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (26) pela Copa do Brasil

As equipes Águia de Marabá x Fortaleza disputam nesta quarta-feira (26/04) a terceira rodada da Copa do Brasil. O jogo ocorrerá às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém (PA). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Águia de Marabá x Fortaleza ao vivo?

A partida Águia de Marabá x Fortaleza pode ser assistida ao vivo pela Amazon Prime, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como Águia de Marabá x Fortaleza​ chegam para o jogo?

A partida de ida foi a primeira de Fortaleza na atual edição da Copa do Brasil. A equipe foi a campeã do Campeonato Cearense e derrotou Ceará na final após uma vitória de 2 a 1 e um empate de 2 a 2.

Águia de Marabá venceu Botafogo PB por 2 a 1 durante a primeira rodada da Copa do Brasil. Depois, eliminou Goiás nos pênaltis após empate sem gols.

Fortaleza venceu a partida de ida contra Águia por 6 a 1.

Histórico dos confrontos entre Fortaleza x Águia de Marabá

Antes da partida de ida, a última vez que o time do Ceará encontrou com o Águia foi em setembro de 2015. Na época, a partida terminou em goleada do Fortaleza sobre a equipe de Marabá por 4 a 1, mas o Águia foi sempre considerado uma "pedra no sapato" dos tricolores, mesmo sem nunca ter vencido.

Em dez jogos, todos pela Série C do Campeonato Brasileiro, foram sete empates e outras três vitórias do Leão Cearense.

Prováveis escalações

Fortaleza: Kozlinski; Dudu, Benevenuto, Ceballos, Lucas Esteves; Zé Welison, Zanocelo, Crispim; Sammuel, Guilherme e Romarinho. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Águia: Axel Lopes; Bruno Limão, Davi, Betão e Evandro; Castro, Balão Marabá, Danilo Cirqueira e Adauto; Wander e Luan Parede. Técnico: Mathaus Sodré.

FICHA TÉCNICA

Águia de Marabá x Fortaleza

Copa do Brasil

Local: Estádio Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém (PA)

Data/Horário: 26 de abril de 2023, 19h30