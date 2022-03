TJD denuncia Águia de Marabá e audiência é marcada; entenda o caso

O Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD) ofereceu denúncia contra o Águia de Marabá, por suposta utilização irregular do atacante Gustavo, em partida contra a Tuna Luso, pela primeira rodada do Campeonato Paraense de 2022. O jogador, segundo a origem da queixa, não deveria entrar em campo, mas foi escalado e, no jogo seguinte, contra o Bragantino, foi vetado, retornando aos jogos na terceira rodada.

Em sua argumentação, o presidente da corte esportiva, Mário Célio Costa Alves Filho informou que o caso de Gustavo "assemelha-se ao Processo nº 039/2022, no qual já houve deferimento de medida liminar visando a suspensão do campeonato paraense, nos termos requerido pelo D. Procurador nestes autos, pelo que tal pedido já não mais tem eficácia, pelo que desnecessária sua apreciação", explica, em referência ao caso do atacante Hatos, do Bragantino, também escalado irregularmente para os jogos da primeira fase.

O despacho também define a data de julgamento de ambos os casos, marcado para a próxima segunda-feira, no prédio do TJD.

Confira o documento oficial encaminhado aos clubes: