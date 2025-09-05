Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Tigre x Independiente Rivadavia: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/09) pela Copa Argentina

Tigre e Independiente Rivadavia jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Independiente Rivadavia e Tigre somam a mesma quantidade de vitórias, empates e derrotas na segunda fase do Campeonato Argentino (X/ @CSIRoficial)

Tigre x Independiente Rivadavia disputam hoje, sexta-feira (05/09), as quartas de final da Copa Argentina 2025. O jogo acontece às 21h10 (horário de Brasília), no Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Tigre x Independiente Rivadavia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela XSports, a partir das 21h10 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Independiente Rivadavia e Tigre somam 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas no Grupo A da segunda fase do Campeonato Argentino.

Na primeira fase, Tigre acumulou 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, enquanto Independiente acumulou 7 vitórias, 6 empates e 3 derrotas.

Tigre x Independiente Rivadavia: prováveis escalações

Tigre: Felipe Zenobio; Federico Álvarez, Tomás Cardona, Joaquín Laso, Guillermo Soto; Santiago González, Bruno Leyes; Sebastián Cabrera, Elías Medina, Jabes Saralegui; Ignacio Russo. Técnico: Diego Dabove.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Leonard Costa, Sheyko Studer, Iván Villalba, Mauricio Cardillo, Luciano Gómez; Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Sebastián Villa e Fabrizio Sartori . Técnico: Alfredo Berti.

FICHA TÉCNICA
Tigre x Independiente Rivadavia
Copa da Argentina 2025
Local: Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, Argentina
Data/Horário: 05 de setembro de 2025, 21h10

