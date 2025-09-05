Tigre x Independiente Rivadavia: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/09) pela Copa Argentina Tigre e Independiente Rivadavia jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 05.09.25 20h00 Independiente Rivadavia e Tigre somam a mesma quantidade de vitórias, empates e derrotas na segunda fase do Campeonato Argentino (X/ @CSIRoficial) Tigre x Independiente Rivadavia disputam hoje, sexta-feira (05/09), as quartas de final da Copa Argentina 2025. O jogo acontece às 21h10 (horário de Brasília), no Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Tigre x Independiente Rivadavia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela XSports, a partir das 21h10 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Ambos Independiente Rivadavia e Tigre somam 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas no Grupo A da segunda fase do Campeonato Argentino. Na primeira fase, Tigre acumulou 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, enquanto Independiente acumulou 7 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira Coritiba x Ferroviária: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/09) pela Série B Coritiba e Ferroviária jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Tigre x Independiente Rivadavia: prováveis escalações Tigre: Felipe Zenobio; Federico Álvarez, Tomás Cardona, Joaquín Laso, Guillermo Soto; Santiago González, Bruno Leyes; Sebastián Cabrera, Elías Medina, Jabes Saralegui; Ignacio Russo. Técnico: Diego Dabove. Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Leonard Costa, Sheyko Studer, Iván Villalba, Mauricio Cardillo, Luciano Gómez; Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Sebastián Villa e Fabrizio Sartori . Técnico: Alfredo Berti. FICHA TÉCNICA Tigre x Independiente Rivadavia Copa da Argentina 2025 Local: Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, Argentina Data/Horário: 05 de setembro de 2025, 21h10 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa Argentina Tigre Independiente Rivadavia jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Argentina Tigre x Independiente Rivadavia: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/09) pela Copa Argentina Tigre e Independiente Rivadavia jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 05.09.25 20h00 Campeonato Brasileiro Série B Coritiba x Ferroviária: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/09) pela Série B Coritiba e Ferroviária jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 05.09.25 20h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Egito x Etiópia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/09) pelas Eliminatórias da Copa Egito e Etiópia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 05.09.25 15h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Senegal x Sudão: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/09) pelas Eliminatórias da Copa Senegal e Sudão jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 05.09.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Volta Redonda se enfrentam em duelo de sobrevivência na Série B Com fases ruins e sem vitórias há semanas, equipes brigam por pontos essenciais na luta contra o rebaixamento 05.09.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 05.09.25 7h00 SÉRIE B Pedro Rocha brilha, Marrony decide e Remo vence o Amazonas fora de casa pela Série B Atacante marca duas vezes, Leão Azul ganha fôlego na tabela e volta a sonhar com o G4 da competição 05.09.25 19h03 Futebol De olho no retorno do Baenão, Remo inicia construção das arquibancadas metálicas Clube aguarda emissão de laudos para a liberação do estádio. Reestreia em casa pode ocorrer na 27ª rodada da Série B, contra o Atlético-GO. 05.09.25 15h56