O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Coritiba x Ferroviária: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/09) pela Série B

Coritiba e Ferroviária jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

Coritiba soma 12 pontos a mais que a Ferroviária (JP Pacheco/ Coritiba)

Coritiba x Ferroviária disputam hoje, sexta-feira (05/09), a 25° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Coritiba x Ferroviária ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Coritiba é o vice-líder da Série B e acumula 12 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 24 gols marcados e 16 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já a Ferroviária ocupa a 13° posição com 7 vitórias, 10 empates, 7 derrotas, 27 gols marcados e 26 gols sofridos. O time está invicto há 7 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro.

Coritiba x Ferroviária: prováveis escalações

Coritiba: Pedro Rangel; Zeca, Maicon, Tiago Cóser e João Almeida; Filipe Machado, Wallisson (Vini Paulista) e Josué; Clayson (Iury Castilho), Lucas Ronier e Gustavo Coutinho.  Técnico: Mozart.

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues (Kevin), Medina, Maycon (João Ramos) e Edson Lucas; Ricardinho, Alencar e Ian Luccas (Thiago Lopes); Juninho, Zé Hugo e Carlão. Técnico: Vinicius Bergantin.

FICHA TÉCNICA
Coritiba x Ferroviária
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR)
Data/Horário: 05 de setembro de 2025, 21h30

