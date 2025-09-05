Coritiba x Ferroviária: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/09) pela Série B Coritiba e Ferroviária jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 05.09.25 20h00 Coritiba soma 12 pontos a mais que a Ferroviária (JP Pacheco/ Coritiba) Coritiba x Ferroviária disputam hoje, sexta-feira (05/09), a 25° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Coritiba x Ferroviária ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Coritiba é o vice-líder da Série B e acumula 12 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 24 gols marcados e 16 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já a Ferroviária ocupa a 13° posição com 7 vitórias, 10 empates, 7 derrotas, 27 gols marcados e 26 gols sofridos. O time está invicto há 7 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira Coritiba x Ferroviária: prováveis escalações Coritiba: Pedro Rangel; Zeca, Maicon, Tiago Cóser e João Almeida; Filipe Machado, Wallisson (Vini Paulista) e Josué; Clayson (Iury Castilho), Lucas Ronier e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart. Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues (Kevin), Medina, Maycon (João Ramos) e Edson Lucas; Ricardinho, Alencar e Ian Luccas (Thiago Lopes); Juninho, Zé Hugo e Carlão. Técnico: Vinicius Bergantin. FICHA TÉCNICA Coritiba x Ferroviária Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR) Data/Horário: 05 de setembro de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave campeonato brasileiro série b coritiba Ferroviária jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Argentina Tigre x Independiente Rivadavia: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/09) pela Copa Argentina Tigre e Independiente Rivadavia jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 05.09.25 20h00 Campeonato Brasileiro Série B Coritiba x Ferroviária: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/09) pela Série B Coritiba e Ferroviária jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 05.09.25 20h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Egito x Etiópia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/09) pelas Eliminatórias da Copa Egito e Etiópia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 05.09.25 15h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Senegal x Sudão: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/09) pelas Eliminatórias da Copa Senegal e Sudão jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 05.09.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Volta Redonda se enfrentam em duelo de sobrevivência na Série B Com fases ruins e sem vitórias há semanas, equipes brigam por pontos essenciais na luta contra o rebaixamento 05.09.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 05.09.25 7h00 SÉRIE B Pedro Rocha brilha, Marrony decide e Remo vence o Amazonas fora de casa pela Série B Atacante marca duas vezes, Leão Azul ganha fôlego na tabela e volta a sonhar com o G4 da competição 05.09.25 19h03 Futebol De olho no retorno do Baenão, Remo inicia construção das arquibancadas metálicas Clube aguarda emissão de laudos para a liberação do estádio. Reestreia em casa pode ocorrer na 27ª rodada da Série B, contra o Atlético-GO. 05.09.25 15h56