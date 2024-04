Técnico do Remo elogia Ribamar após o Re-Pa e explica saída do jogador no primeiro tempo; saiba

Criticado pela torcida remista após a atuação ruim no clássico Re-Pa da final do Campeonato Paraense, o atacante Ribamar foi elogiado pelo técnico do Remo, Gustavo Morínigo. Em entrevista coletiva concedida logo após a partida, que terminou empatada em 1 a 1, mas com título bicolor, o treinador remista explicou o motivo pelo qual decidiu tirar o camisa 9 azulino de campo antes do intervalo de jogo. Segundo ele, a mudança ocorreu por questões táticas.

"O Ribamar é uma pessoa fantástica, um profissional de primeiro nível. Está vivendo um momento ruim, em relação a gols, mas o esforço dele em campo é o esperado. Lamento ter substituído ele no primeiro tempo. Vou falar com ele e explicar que não teve nada a ver com desempenho. Entendemos que poderíamos ter outro tipo de centroavante na frente e que o Sillas não era essa pessoa. Colocamos o Ytalo, que teve a oportunidade no primeiro toque na bola, igual a que o Ribamar tinha tido", explicou.

VEJA MAIS

Ribamar foi um dos "vilões" azulinos na sequência de clássicos dos últimos dias, que terminou sem uma vitória requer da equipe de Antônio Baena. Com a camisa do Leão, o atacante já disputou 15 partidas e balançou as redes duas vezes, todas em confrontos pela Copa Verde.

Ainda com Ribamar no elenco, o Leão foca na disputa da Série C do Brasileirão. Pela primeira rodada da competição, o Remo enfrenta o Volta Redonda-RJ, no sábado (20), às 17h, no estádio Baenão. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.