Torcida do Remo relembra fala de Papellin sobre ‘jogadores ruins’ e cobra medidas do executivo

O Clube do Remo não conseguiu reverter a vantagem do rival Paysandu, e acabou com o segundo lugar no Campeonato Paraense 2024. Para os torcedores, o resultado foi o reflexo da atuação dos jogadores do Leão, que perderam diversas oportunidades de gol, o que os levou a cobrar um posicionamento do executivo do clube, Sérgio Papellin, que prometeu dispensar jogadores que prejudicassem o time.

A fala do CEO do clube azulino ocorreu em entrevista no final de 2023, antes mesmo da pré-temporada do Remo. Na época, Papellin enfatizou a necessidade de “se livrar” de jogadores ruins. “Os jogadores que não estão dando certo você precisa se livrar. Você ter jogador ruim dentro de casa um a hora ele vai f*der com você”, disse o executivo.

VEJA MAIS

Agora, após a eliminação na Copa Verde e o vice no Parazão, a torcida relembrou a fala de Papellin e passou a cobrar a dispensa de algumas peças do elenco azulino. Os nomes mais citados foram: Ribamar, Ytalo, Ícaro, Nathan e Silas.

“Uma faxina urgente no elenco, meu caro Papellin, pra já!”, chegou a escrever uma torcedora.

Em entrevista à equipe de O Liberal, mais recentemente, Papellin afirmou que futuras rescisões contratuais deverão ser feitas com responsabilidade, analisando as finanças da agremiação.

“Não estamos satisfeitos com alguns jogadores do elenco. Vamos avaliar a questão financeira para saber se é possível fazer certos desligamentos. Afinal, para mandar alguém embora é preciso você honrar com seus compromissos”, explicou.

Agora, o foco do Clube do Remo é o acesso, que deve ser conquistado na disputa da Série C do Brasileirão, onde o Leão estreia no próximo sábado (20), contra o Volta Redonda-RJ, no Estádio do Baenão, em Belém. Antes da estreia, já são esperadas mudanças no elenco azulino.