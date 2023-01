Técnico da Tuna Luso comenta paralisação do Campeonato Paraense: 'Foi bom para o nosso time', veja

O técnico da Tuna Luso se manifestou sobre a paralisação do Campeonato Paraense, que estava previsto para iniciar neste sábado, com a partida entre Clube do Remo e Independente, mas foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (STJD), em ação movida pelo Paragominas, que foi rebaixado na edição anterior e entrou com recurso para provar a irregularidade de dois atletas do Bragantino e Águia de Marabá.

Com isso, o início do certame pode ter um atraso de pelo menos uma semana. Para uns a demora é ruim, mas para outros é positiva. Esse é o caso da Tuna Luso, que vê no adiamento uma chance oportuna de trabalhar alguns aspectos que merecem mais a atenção do técnico Josué Teixeira. "Essa parada da competição, em um aspecto geral é ruim, porque cria um ambiente de instabilidade em relação a todos. No entanto, em relação a Tuna, isso foi importante", explica.

O comandante cruzmaltino acredita que com mais tempo de preparação será possível trabalhar alguns aspectos muito importantes para o desenrolar da competição. A estreia da Tuna Luso estava marcada para este domingo, contra a equipe do Itupiranga.

"Nos reapresentamos no dia 11, tivemos pouco tempo de trabalho. E essa parada vai ser importante pra gente fazer uns ajustes na parte física e tática. Tivemos que atropelar as últimas semanas para poder fazer uma imagem de uma equipe em 60%. Talvez melhore um pouco mais e dê pra gente fazer bons jogos", encerra.